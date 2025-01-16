Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Zeytin Hasat Döneminde Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Zeytin Hasat Döneminde Üreticileri Ziyaret Etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Zeytin Hasat Döneminde Üreticileri Ziyaret Etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, zeytin hasadı yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, hasat mevsiminin bereketli geçmesi dileklerinde bulundu ve üreticilerin zeytin yolculuğuna dikkat çekti.

16.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:19
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçedeki zeytin hasadı yapan vatandaşları ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Hasat mevsiminin bereketli geçmesi temennisinde bulunan Başkan Arıcı, üreticilerin emeklerine dikkat çekerek, zeytinlerin sofralara ulaşana kadar geçen zorlu yolculuğunun ilk aşamasında üreticilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı zeytin bahçelerinde çalışan işçilerle tek tek sohbet ederek, "Bereketli ellerin, emek emek işleyerek sofralarımıza kadar ulaştırdığı zeytinlerin yolculuğunun ilk durağı olan bu güzel hasat etkinliğinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi ilettik ve hasat döneminin hem üreticilerimiz hem de ilçemiz için bereketli olmasını diledik" dedi.

Ziyareti sırasında zeytin işçilerinin yemek molasına denk gelen Başkan Arıcı, işçilerin sofrasına misafir oldu. İşçilerle birlikte helva ve ekmek yiyen Başkan Arıcı, onların taleplerini ve yaşadıkları sorunları dinledi.

Başkan Arıcı, "Bu topraklarda binbir emekle çalışan siz değerli üreticilerimizin yanındayız. Koçarlı, tarımsal üretimin kalbi ve bu emeğin hak ettiği değeri görmesi için her zaman elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

" Zeytin, Koçarlı'nın simge ürünlerinden biri"

Zeytinciliğin Koçarlı için sadece bir ekonomik kaynak olmadığını aynı zamanda bir kültür olduğunu vurgulayan Başkan Arıcı, "Koçarlı, zeytincilikte hem Aydın hem de Türkiye için önemli bir yere sahip. Zeytin bizim hem geçmişimiz hem de geleceğimiz. Bu nedenle üreticilerimizin sorunlarını çözmek ve tarımsal üretimi desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Zeytin Hasat Döneminde Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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