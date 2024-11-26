Koçarlı'da 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı'da 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Koçarlı\'da 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek olan deve güreşi festivali için çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Özgür Arıcı etkinliğin önemine vurgu yaptı.

26.11.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek olan 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başlarken, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın himayesinde gerçekleştirilecek olan Deve Güreşi Festivali ilçenin en önemli kültürel organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ve büyük bir heyecanla beklenen deve güreşi festivali bu yıl, ilçe merkezi itfaiye binası yanındaki güreş sahasında yapılacak. Hazırlıklar kapsamında saha düzenlemeleri titizlikle devam ederken, alanın seyircilerin rahatça güreşleri izleyebilmesi için çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri, sahada genişletme ve düzenleme çalışmaları da yaparken, güvenlik önlemleri de üst düzeyde planlanıyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, deve güreşi festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, Koçarlı'nın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinliklerin önemini vurgulayarak "Deve güreşi, bölgemizin en köklü geleneklerinden biri ve biz bu geleneği yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Koçarlı'da bu festivalin, hem kültürel bağlarımızı güçlendireceğine hem de ekonomik olarak ilçemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm güreş severleri ve bölge halkını Koçarlı'ya davet ediyoruz" dedi.

Festivale, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin farklı illerinden çok sayıda ünlü deve ve sahiplerinin katılması beklenirken güreşler heyecan dolu anlara sahne olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı'da 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika

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