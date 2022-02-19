Üye Girişi
Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek - Son Dakika

Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek

19.02.2022 13:47
Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 17 yıl önce başlatılan "Bembeyaz Evler, Köyler" projesi, köylüler tarafından hala yaşatılıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 17 yıl önce başlatılan "Bembeyaz Evler, Köyler" projesi, köylüler tarafından hala yaşatılıyor.

Dönemin Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın 2005 yılında başlattığı ve o tarihten sonra kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının ortadan kalktığı Koçarlı'da, yıllar geçmesine rağmen beyaz evler alışkanlığı devam ediyor. Proje kapsamında Kaymakam Özarslan, oluşturduğu kaynakla kireç aldırıp ilçedeki tüm evlere badana yaptırmıştı. Projenin üzerinden 17 yıl geçmesine ve Kaymakam Özarslan'ın ilçeden gitmesine rağmen kaymakamın kazandırdığı alışkanlık devam ediyor.

2005 yılında dönemin Aydın Valisi Mustafa Malay'ın ilk fırçasıyla başlayan projede, ilçe merkezi ve 44 köyde yaklaşık 5 bin konut, işyeri ve ahır badana yapılarak tamamen beyaza bürünmüştü. Proje kapsamında köy evleri kireçle beyaza boyanarak, başta kuş gribi ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması amaçlanmıştı. Evlerde yapılan kireçle badanalama işleminden sonra ilçe genelinde sağlık harcamalarında düşüş yaşanırken, yaz mevsiminde de sinek sorunu ortadan kaldırılmıştı. Projenin üstünden 17 yıl geçmesine rağmen köylüler memnun kaldıkları projeyi hala yaşatıyorlar.

Koçarlı köylerindeki evler her sene kireçle boyanarak beyaza bürünüyor. 2005 yılında hayata geçirilen projeyi yaşatan köylüler bu geleneği sürdürerek sağlıklarını koruyorlar. Dönemin Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın 2005 yılında yaptığı konuşmada "Bundan sonra bu geleneğin devam edeceğini tahmin ediyorum" diyerek evlerin kireçle badanalanmasının gelenek haline dönüştürülmesini sağladığını ifade eden köylüler, projeyi devam ettirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - AYDIN

Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek
Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek
Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek

YORUMLAR
500
Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek ASKON'dan 'fiyat istikrarı' vurgusu ASKON'dan "fiyat istikrarı" vurgusu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Mustafa Özarslan, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:19 5 litrelik yağ 92,5 TL olunca, vatandaşlar TMO mağazalarını doldurdu
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:54:54. #1.11#
SON DAKİKA: Koçarlı'da 17 yıldır yaşatılan gelenek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement