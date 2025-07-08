Koçarlı’da Jandarmadan Bilgilendirme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınları başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personellerince Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımıza;

Çevre Timi tarafından "Çevre Doğa Bilinci ve Orman Yangınlarına Karşı Duyarlı olunması" konularında bilgilendirme yapıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele Timi tarafından ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması ve Kadına El Kalkamaz Mottosuyla bilgilendirme faaliyeti icra edilerek broşür dağıtıldı. - AYDIN