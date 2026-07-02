Koçarlı'da Pamuk Üretimi İncelemesi - Son Dakika
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Koçarlı'da Pamuk Üretimi İncelemesi

Koçarlı\'da Pamuk Üretimi İncelemesi
02.07.2026 09:37
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Aydın Tarım Müdürlüğü, Koçarlı'da pamuk alanlarında fenolojik incelemeler yaparak üreticilere tavsiyelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tarımsal üretim izleme çalışmaları kapsamında, Koçarlı ilçesinde pamuk ekili arazilerde fenolojik incelemeler gerçekleştirildi.

Tarım alanlarında gerçekleştirilen incelemelerde, pamuk bitkisinin gelişim durumu, fenolojik evreleri, bitki sağlığı, çıkış ve gelişim performansı ile tarlaların genel durumu yerinde değerlendirildi.

Üreticilerle de bir araya gelen il tarım müdürlüğü yetkilileri, sezon boyunca sürdürülen bakım çalışmaları hakkında bilgi alarak, pamuk üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yapılması gereken uygulamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özellikle sulama, bitki besleme, yabancı ot ve zararlı mücadelesinin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen saha incelemelerinde, üreticilerin talep ve önerileri de dinlenirken, teknik personeller tarafından üreticilere mevcut gelişim dönemine uygun teknik tavsiyelerde bulunuldu.

2025 üretim yılı TÜİK verilerine göre Koçarlı ilçesinde 63 bin dekar, Aydın genelinde ise 444 bin 049 dekar alanda pamuk üretimi gerçekleştirildiği açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı'da Pamuk Üretimi İncelemesi - Son Dakika

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