Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçileri Traktör Kazaları Konusunda Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçileri Traktör Kazaları Konusunda Uyardı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçileri Traktör Kazaları Konusunda Uyardı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprak işleme mevsiminin başlamasıyla birlikte çiftçileri traktör kazaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, traktör kazalarında ve can kaybı haberlerinde artış yaşandığına dikkat çekildi. Çiftçilere koruma çerçevesi adı ile bilinen rops demiri kullanmaları ve traktörlerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye edildi.

17.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprak işleme mevsiminin başlamasıyla birlikte çiftçileri traktör kazaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, traktör kazalarında ve can kaybı haberlerinde artış yaşandığına dikkat çekildi.

Aydın'da çiftçilerin tarlaya inmeleri ile birlikte traktör kazalarında yaşanan artışlar nedeniyle Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri çiftçilere koruma çerçevesi adı ile bilinen rops demiri uyarısında bulundu. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Değerli çiftçilerimiz, toprak işleme mevsiminin gelmesi ile birlikte traktör kazalarında ve can kaybı haberlerinde artış var. Traktör römorklarımızda mutlaka reflektör olsun. Kullanılmakta olan traktörlerde devrilme ve takla atma sonucu can kaybı yaşamamanız için, traktörlere koruma çerçevesini (rops demiri) koruma çerçevelerinin trafik kazası sırasında yaşamlarının oluşmasını unutmayalım" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, çiftçilerin kazasız ve bol bereketli bir üretim yılı geçirmeleri dileğinde bulunulurken, çiftçilerin traktör ve ekipmanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, reflektör kullanmaları ve koruma çerçevelerini takmaları bir kez daha hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Koçarlı, Çiftçilik, Tarım, Güvenlik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçileri Traktör Kazaları Konusunda Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:37:12. #1.13#
SON DAKİKA: Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçileri Traktör Kazaları Konusunda Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement