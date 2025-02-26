Koçarlı Robofest 2023: Jandarma'dan Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Koçarlı Robofest 2023: Jandarma'dan Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

Koçarlı Robofest 2023: Jandarma\'dan Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

Koçarlı Robofest'te öğrenciler siber suçlarla mücadele hakkında bilgi aldı ve jandarma tanıtıldı.

26.02.2025 12:43
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Koçarlı ilçesinde düzenlenen 4. Koçarlı Robofest etkinliğinde öğrencilere, siber suçlarla mücadele anlatılırken, jandarmanın da tanıtımı yapıldı.

Gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergilediği 'Koçarlı Robofest'in ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Daha önce ilçe düzeyinde, sonra il düzeyinde yapılan festival, bu yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilirken, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu Koçarlı Robofest'e Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de katıldı. Öğrenciler yaptığı projeler ve robotların yer aldığı etkinlikte stant açan, jandarma ekipleri festivale katılan yaklaşık bin 300 öğrenciye 'Siber Suçlarla Mücadele ve Adli Bilişim İncelemelerinde Jandarmanın Etkinliği' ile 'Jandarma' tanıtımı yapıldı. Festivalde katılımcılara ayrıca şanlı Türk bayrağı hediye edilerek broşür dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Robofest 2023: Jandarma'dan Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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