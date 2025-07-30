Kocasinan Akademi\'de Sosyal Gelişim Hamleleri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Kocasinan Akademi Mimarsinan ve Çocuk Kulübü'nü ziyaret etti. Kocasinan Akademi ile birçok alanda örnek ve özgün hizmetler kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye kazandırdıkları 43 tesisin Kayseri'nin sosyal hayatına renk kattığını ve yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi Mimarsinan ve Çocuk Kulübü'nü Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gitar kursundaki çocuklarla sohbet etti. Çocukların seslendirdiği "Hayat Bayram Olsa" şarkısına eşlik eden Kaymakam Ermiş ve Başkan Çolakbayrakdar, dinleyenlerden tam not aldı. Kocasinan Akademi'de eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, emeklerinden dolayı kursiyerleri tebrik ederek, insanların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak sadece yol, asfalt, kaldırım gibi rutin hizmetlerin ötesinde, insana değer veren, yaşamını anlamlı kılan ve gündelik hayatın karşısına çıkardığı zorlukları aşmasına yardımcı olacak çalışmalara imza atmaya gayret ediyoruz. Kocasinan Akademi tesislerinin yanı sıra, Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü ve spor merkezleri gibi toplam 43 tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Tesislerdeki temel amacımız, hemşehrilerimizin daha fazla sosyalleşmesini ve mutlu olmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi çatısı altında; genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimden bireyin kişisel gelişimlerini destekliyor, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik eğitimler düzenliyoruz. Haftanın belirli günlerinde kurslara katılarak el emeğiyle birbirinden güzel ürünler ortaya koyan hanım kardeşlerimizin eğitimlerden duydukları memnuniyeti görmek bizleri mutlu etti. El emeği eserlerin ve geçmişten günümüze nakışla işlenmiş eşyaların yeniden hayat bulması bizler için ayrı bir kıymet taşıyor. Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimlerle her geçen gün kendilerini daha da geliştiriyor. Gerekli eğitim sağlandığında ve uygun ortam sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını gösteren hanım kardeşlerime başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

Kursiyerlerin el emeği ürünlerini tek tek inceleyen Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu ifade ederek hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kocasinan Akademi'nin "Kocaman bir aile" olduğunu vurgulayan kursiyerler de, "Bizleri ziyaret ederek her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz. Açılan tesisler sayesinde çeşitli kurslara katılarak eğitim alıyoruz. Bu kurslar sayesinde hem sosyal hayata katılıyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz" şekilde konuştu. - KAYSERİ