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Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor - Son Dakika

Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor

06.01.2022 12:55
Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yakut Tesis'inde verilen kursları ziyaret edip, el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yakut Tesis'inde verilen kursları ziyaret edip, el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi'de aldıkları eğitimler ile hayallerini gerçekleştiren ve birbirinden güzel çalışmalara imza atan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak, bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesis'inde kadınlara yönelik verilen Yağlı Boya Resim, Kuran-ı Doğru Anlama ve Okuma, Kadın Üst Giysileri Dikimi ile Okuma Yazma Kurslarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle tek tek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Okuma Yazma Seferberliği çerçevesinde Türkiye genelindeki ilk uygulamayı başlattıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğini gösteren başımızın tacı büyüklerimizi tebrik ediyorum. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Okuma Yazma Seferberliği başlatılmıştı. Bizler de bu kapsamda ilk uygulamayı başlatarak, okuma yazma öğrenenlere sertifika töreni düzenlemiştik. Her yaş grubuna hitap kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Tesislerimize gelerek, büyük bir özveriyle gayret eden büyüklerimizi görünce bizim de şevkimiz artıyor" ifadelerine yer verdi. Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Haftanın belirli günlerinde katılım göstererek, el emeği göz nuruyla çok sayıda eser ortaya koyan hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kursiyerlerden 52 yaşındaki Güler Güleryüz de, kursa gelerek okuma yazma öğrendiğini belirterek, "Çocukluk hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Allah razı olsun. Bize böyle imkan tanıyan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Hatice Gümüşoluk ise çeşitli nedenlerden dolayı zamanında okuyamadığını belirterek, okuma yazma öğrenerek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kursiyerlerden 57 yaşındaki Hatice Taşçı da, "Okuma yazmayı çok istiyordum maalesef çocukluğumda imkansızlıklar nedeniyle okuyamadım. Küçüklüğümde okula gidenleri gördüğümde; beni de okula göndermeleri için ağlardım. Şimdi ise okumayı öğreniyorum. Okudukça mutlu oluyorum. Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen çok okusunlar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve bizlere böyle bir imkan sunan Başkanımız Sayın Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Hatun Erdoğmuş ise "Çocukluk isteğini yerine getirmek için okuma yazma kursuna yazıldım. Zamanında ben okula gidemediğim için çok üzülüyordum. Nasip, kısmet bu güneymiş. Okuma yazma öğrendikten sonra günlük hayatım kolaylaştı" dedi.

Kuran-ı Doğru Anlama ve Okuma Kursuna katılan Hülya Yıldız; "Okuduğumu artık anlayabiliyorum. Kuran-ı Kerim'i tam anlamayı ve okumayı başardım. Kuran-ı Kerim'i öğrenenler daha huzurlu ve mutlu oluyor. Herkesi Kocasinan Akademi'ye davet ediyorum" şeklinde konuştu. Derya Başaran; "Verilen eğitimler sayesinde diktiğimiz dikişlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nevin Gündüz, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Necla Soymazlumo ise öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor
Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor
Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor
Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor

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Ahmet Çolakbayrakdar, cumhurbaşkanı, Kuran-ı Kerim, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan Akademi ile hayaller gerçek oluyor - Son Dakika


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