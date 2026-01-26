Başkan Çolakbayrakdar: "Hanım kardeşlerimiz Kocasinan Akademi'de üretiyor, kazanıyor" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Hanım kardeşlerimiz Kocasinan Akademi'de üretiyor, kazanıyor"

26.01.2026 12:26  Güncelleme: 12:28
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi bünyesinde kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının büyük ilgi gördüğünü ve bu kursların Kayseri ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Yaş Pasta Yapım Atölyesi, kursiyerlerin uygulamalı eğitimlerle profesyonel beceriler kazandığı popüler bir program.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olan Kocasinan Akademi, kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarıyla Kayseri'de fark oluşturmaya devam ediyor. Yapılan hizmetlerin vatandaşlardan gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de daha iyisini yapmak için motive ediyor. Kayserili hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kayseri'nin en büyük eğitim tesislerinden biri olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Tesisleri'nde düzenlenen Yaş Pasta Yapım Atölyesi, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yaş pastadan çikolataya, kurabiyeden tuzlu pastalara kadar birçok ürünün yapımını uygulamalı olarak öğreniyor. Eğitimlerde pasta süsleme teknikleri, hamur çeşitleri, kek, poğaça ve pasta malzemeleri hakkında da detaylı bilgiler veriliyor. Kocasinan Akademi'nin kadınlara yönelik açtığı kursların büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; Yaş Pasta Yapım Atölyesi'nin en çok tercih edilen kurslardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan 'Yaş Pasta Yapım Atölyesi' kursu ise en çok tercih edilen kurslardan biridir. Buradan almış oldukları eğitimlerle kursiyerlerimiz, ailelerine ve tanıdıklarına sunum yapıyorlar. Bu da ayrıca önemli ve kıymetlidir. Özellikle hanım kardeşlerimiz, öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine büyük oranda katkıda bulunuyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler, bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize farklı alanlarda daha nitelikli eğitim faaliyetleri verebilmektir. Vatandaşlarımızın hayatını renklendirebilmek ve yaşamlarına değer katabilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yaş Pasta Yapım Atölyesi'nin usta öğreticisi Eda Küçüktalaslı ise kursta verilen eğitimlerin oldukça kapsamlı olduğunun altını çizerek; "Çikolatadan butik pastaya kadar her alanda detaylı eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz önce temel aşamaları öğreniyor, ardından işin püf noktalarına geçiyoruz. Burada aldıkları profesyonel eğitimle evde üretim yaparak aile ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Geleceğin başarılı ustaları bu atölyeden çıkıyor" diye konuştu. Televizyonlardaki ünlü yemek programlarına ve şeflere adeta meydan okuyan kursiyerler de verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını dile getirerek, televizyonlarda izledikleri ünlü şeflere meydan okuyabilecek seviyeye geldiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar'a kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür eden kursiyerler, Kocasinan Akademi'nin hayatlarına renk kattığını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

13:58
