Kocasinan Akademi'ye Ziyaret: Sosyal Hizmetlere Vurgu - Son Dakika
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Kocasinan Akademi'ye Ziyaret: Sosyal Hizmetlere Vurgu

Kocasinan Akademi\'ye Ziyaret: Sosyal Hizmetlere Vurgu
03.08.2025 12:15  Güncelleme: 12:17
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı, Kocasinan Akademi'de misafir ederek sosyal belediyecilik yaklaşımının önemine dikkat çekti. Çolakbayrakdar, ilçeye kazandırdığı 43 tesisle hemşehrilerine nitelikli hizmet sunduklarını dile getirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı, Kayseri'nin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi'de misafir etti. Başkan Çolakbayrakdar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çok önemli yatırımlar yaptığını belirten Genel Başkan Vekili Elitaş, "Aile bireylerine sıcak bir ortam sunan Kocasinan Akademi'nin mimarı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan'ı, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Akademi Tesisinde ağırladı. Başkan Çolakbayrakdar; misafirlerine tesisi detaylı bir şekilde gezdirerek yapılan hizmetleri aktardı.

İlçeye toplam 43 tesis kazandırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkesin içinde kendine yer bulabildiği; spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, sanatsal yeteneklerin gün yüzüne çıktığı, yeni becerilerin kazanıldığı, eğitim ve öğrenim programlarının sürdürüldüğü, spor branşlarında şehrimize madalyalar kazandıran sporcuların da yetiştiği geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimiz, hemşehrilerimizin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği, nitelikli zaman geçirdikleri mekanlar haline geldi. Önceliğimiz aile, çocuklar ve kadınlardır. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Kayseri'mizin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi Sosyal Tesisinde her alanda hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Başkan Çolakbayrakdar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çok önemli yatırımlar yaptığının altını çizerek; "Önceliğimiz, insana olan yatırımdır. El birliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bu nedenle Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Akademi'ye Ziyaret: Sosyal Hizmetlere Vurgu - Son Dakika

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