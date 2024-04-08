Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun dedi

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası oluşan Kocasinan Belediyesi'nin yeni meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na istinaden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde toplanarak gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağladı. Yeni meclis üyelerini 'Hoş geldiniz' diyerek, selamlayan ve yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kocasinan'a ve Kayseri'ye hizmet etmek için bizleri seçen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 2024-2029 tarihleri arasında 5 yıl süreyle Kayseri'miz için hizmet edecek yeni bir meclis oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte şehrimize ve Kocasinan'ımıza yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Yaşamak ve yaşatmak için sloganıyla Çözüm, Proje ve İnsan odaklı belediyecilik faaliyetlerle çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan'a meclis üyelerimizle beraber birinci adımı atmış oluyoruz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin."

Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. Meclis içi seçimlerinde; Meclis Divan Katipliğine Filiz Ertürk, Muammer Topsakal seçilirken Meclis 1.Başkan Vekilliğine Muammer Kılıç Meclis 2. Başkan Vekilliğine Kadir Selim Sepici seçildi. Gizli oylamayla yapılan seçimde, Encümen Üyeliğine; Filiz Ertürk, Muammer Kılıç ve Ramazan Eren seçildi. Diğer komisyon üyeleri ise: Plan, Bütçe Komisyon Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Hukuk Komisyon Üyeliği ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliği'nin seçimi yapıldı.

Daha sonra gündemde yer alan başkanlık faaliyet raporu da oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca memur ve sözleşmeli personeller adına yetkili memur sendikası ile sosyal denge sözleşmesi yapılmasına izin verilmesi ve yapılacak sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi. Diğer gündem de bulunan maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. - KAYSERİ