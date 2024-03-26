Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği\'nde Çocukları Sevindirdi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde yetim çocukların yüzünü güldürdü. 80 adet bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değer, tarif edilemez" dedi.
Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl Ramazan Ayı'nın 15. Günü idrak edilen Dünya Yetimler Günü münasebetiyle belediye hizmet binasının önünde düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'ne; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi, İHH Yönetim Kurulu, İHH gönülleri ve yetim çocuklar ile yakınları katıldı. Yetimler Gülsün Derneği, klasik otomobilciler, EKOD, Vosvos Kayseri ve Tuna Spor Derneği'nin de destek verdiği şenlikte çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, her birine bisiklet hediye etti. Bisikletleriyle kısa bir tur atan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.
Onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerinde ışıltı, heyecan ve enerjisi bizim çalışma şevkimizi daha da çok artırıyor" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZIN BU MUTLULUĞU, HER ŞEYE DEĞER"
Dünya Yetimler Günü'nün özel bir gün olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Bugün özel bir gün. 15 Ramazan. 15 Ramazan'ın özelliği, Dünya Yetimler Günü olmasıdır. Yetimlerimizi sevindirmek için bir aradayız. Rabbim, bütün çocuklarımızın yüzünü güldürsün. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 'Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır.' şeklinde buyurmuşlardır. Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın yanında oluyoruz. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değer, tarif edilemez. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalışıyoruz. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın her zaman örnek ve güzel projelere imza attığına dikkat çekerek, "Her zaman yaptığı gibi değerli başkanımız yine güzel çalışmaya imza atmış. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Hep küçükken Ramazan Ayı'nın 15'nde derdik ki artık bayıra aşağı iniyoruz. Rabbim, daha da kolaylaştırıyor. Cenab-ı Allah zor işlerinizi kolay kılsın" diye konuştu.
Konuşmaların ardından iftar programına geçildi. İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, her zaman her şartta onların yanında olacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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