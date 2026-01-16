Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'nin geleceği olan evlatlarımızın eğitimi için çalışıyoruz" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'nin geleceği olan evlatlarımızın eğitimi için çalışıyoruz"

16.01.2026 12:21  Güncelleme: 12:23
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karnelerini dağıttı. Eğitimde çocukların geleceği için önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimine her alanda destek verdiklerini vurguladı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle yakından ilgilenerek onları tebrik etti ve karnelerini dağıttı. Geleceğin teminatı olan çocuklarla karne heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade ederek; "Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hizmetlerimizi üç ana konu başlığı altında topladık. Birincisi, okullarımızın hijyenik temizliğidir. İkincisi ise okullarımızda güvenlik noktasında yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Son olarak ise çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede birçok proje ve hizmet yaptık. Amacımız, farklı bir bakış açısı kazandırarak değişik konularda öğrencilerimize yardımcı olabilmektir. Çocuklarımız da böylelikle daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklardır. Hizmetlerimizle milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Allah çocuklarımızın başarılarını daim etsin" diye konuştu.

Türkiye'nin geleceği olan çocukların eğitimi için Kocasinan Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'nin geleceği olan evlatlarımızın eğitimi için çalışıyoruz"
