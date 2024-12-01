Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşümde Övgü Aldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşümde Övgü Aldı

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşümde Övgü Aldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'dan kentsel dönüşüm projelerinde gösterdiği başarı nedeniyle övgü aldı. Yılmaz, bu sürecin Türkiye genelinde zorlu olduğunu ancak Başkan Çolakbayrakdar'ın bu zorluğu başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti.

01.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ve beraberindekileri ağırladı. Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, kentsel dönüşümün tüm Türkiye'de belediye başkanları için büyük bir zorluk olduğunu belirterek, bu süreci başarılı bir şekilde yöneten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Veli Böke, İsmail Tamer ve Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti yöneticileri eşlik etti. Ziyarette Kocasinan hakkında genel bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, özellikle ilçe belediyesi ölçeğinde, kendi öz kaynaklarıyla Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren belediye olduklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfuslu şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu noktada modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise bizde aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah'a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Özellikle Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi adına kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Vatandaşlarımızın rızasını alarak, dönüşüm gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada hemşehrilerimizin memnuniyeti var. Birçoğunun söylediği; "40 yıldır beklediğimiz hayallerimizi gerçekleştirdiniz' yorumları var. Dönüşümle birlikte sosyal dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde devam eden dönüşümle bölgenin ihtiyaçlarını teker teker çözüp, hayata geçiriyoruz. Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunuyoruz. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir" ifadelerine yer verdi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan'da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise; "Birçok belediye kentsel dönüşüm işine kolay kolay girmiyor. Çünkü eziyetli ve zor bir iş. Özellikle kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de belediye başkanlarının korkulu rüyasıyken başkanımız başarılı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Bu iş biraz yürek ve cesaret ister. Bunların hepsi zaten başkanımızda var. Emeğine sağlık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşümde Övgü Aldı - Son Dakika

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