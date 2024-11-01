Kocasinan Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlarla düzenlediği toplantılarda 2025 yol haritasını ve mahallelerde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan, muhtarlarla iş birliği yaparak daha güzel bir Kocasinan inşa etmeye yönelik planlarını paylaştı.

01.11.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son bahar döneminde yapılan çalışmalar ve 2025 yılında yapılacak yatırımlar için muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla Kocasinan'da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa etmek için yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu'nda farklı günlerde gerçekleştirilen toplantılarda Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onları tek tek dinledi ve taleplerini not aldı.

Mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin birebir takipçisi olacağını ve çözüme kavuşturacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek, "Öncelikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize yapılması gereken çalışmalar, devam eden hizmetler ve her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan bize iletilmesi için muhtarlarımıza aktarılmış olan konuları istişare etmek için bir araya geldik. Muhtarlarımızla istişareler neticesinde tüm mahallelerimizi 8 bölgeye ayırdık. Mahalle muhtarlarımıza hem daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde her bir bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini muhtarlarımızdan daha fazla dinlemiş oluyoruz. Değişen şartlar içerisinde yeni faaliyetlere ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada istişareye önem veren bir yönetim anlayışıyla birim müdürleri ve belediye başkan yardımcılarımızla birlikte muhtarlar toplantılarımızda her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Ardından da birebir mahallelerimizde yapılması gereken bu işlerin takipçisi olarak ihtiyaçları yerinde çözüp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacağız. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ise toplantının verimli geçtiğini belirterek; "Belediyemiz, mahallelerimizde yapılması gereken talepleri ilettiğimizde anında çözüme kavuşturuyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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