Kocasinan Belediye Başkanı, Öğrencilerle İftar Sofrasında Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kez Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ile birlikte Gazioğlu Ortaokulu öğrencileri ve aileleriyle iftar sofralarının bereketini paylaştı. İftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar; "Rabbim evlatlarımızın yolunu ve bahtını açık etsin; sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin" dileğinde bulundu.

Argıncık Mahallesi'nde bulunan Gazioğlu Ortaokulu'nda yaklaşık 300 öğrenci ve ailesiyle iftar sofrasında bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrenciler ile sohbet ederek, onlarla yakından ilgilendi. Ramazan ayının paylaşmak ve birlikte olma zamanı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah Mevlam sağlık ve sıhhatle Bayrama ve ardından da nice nice Ramazan ve Bayramlara huzur iklimi içerisinde yetişmeyi nasip eylesin. Ramazan demek paylaşmak demektir. Biz de bugün burada iftar sofrasında iftarımızı paylaşıyoruz. Yalnız burada oturan hanım kızlarımızın hepsi futbolcuymuş. Hanım kızlarımızdan alışık olmadığımız bir branş futbol. Genellikle tekvando, boks gibi başka branşları duyuyoruz ama burada özel bir durum var; futbolcu kızlarımız var. Ayrıca milli sporcumuz Nisa ve Damla da bu okuldan mezun olmuş ve şu an yanımızda. Milli takımımızın kalecisi Damla'yı ve tüm sporcu kızlarımızı tebrik ediyorum. Bütün çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı, güzel günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak her zaman gençlerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bütün çalışmalarımız evlatlarımız içindir. Biz her zaman bu ülkenin istikbali, geleceği evlatları için daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için, gerek eğitim alanında gerekse sosyal alanda, farklı alanlarda daha iyi imkanlarla buluşturabilmek için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ise Kocasinan Belediyesi'ne her zaman verdikleri destek için teşekkür ederek, "İftar demek, soframızı, muhabbetimizi ve değerlerimizi paylaşmak demektir. Bu değerleri paylaşmak demektir. Bu değerleri de hep birlikte yaşatmaya gayret ediyoruz. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman eğitimin, eğitimcilerin ve tüm vatandaşlarımızın yanında olduğu için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İftar programı, öğrenciler ve aileleriyle yapılan samimi sohbetlerle sona erdi. - KAYSERİ