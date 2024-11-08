Kocasinan Belediyesi, asırlık Fatma Nine\'ye evde sağlık hizmeti sağlıyor

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Kocasinan Belediyesi; yatağa bağımlı hastalara evde sağlık hizmeti sunarak, 102 yaşındaki Fatma Nine'ye hem sağlık hem de yemek desteği sağlayarak gönüllere dokunuyor. Fatma Bolat'ın teşekkür ve dualarını ilettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise; "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Dualarıyla her zaman güç aldığım hemşehrilerimin her şartta yanındayız" dedi.

Kocasinan Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi' çerçevesinde yatağa bağımlı hastalar evlerinde düzenli olarak sağlık ve kişisel bakım hizmeti alıyor. İlçedeki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu hizmetten faydalanan 102 yaşındaki Fatma Polat, Kocasinan Belediyesi'nin sağladığı evde bakım ve yemek hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fatma Nine'ye düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunarken aynı zamanda yemek ihtiyacını da karşılıyor. Bu imkanları sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a dualarını ileten Fatma Nine; "Çok şükür, Kocasinan Belediyesi sayesinde hem sağlığım hem de yemek ihtiyacım düzenli bir şekilde karşılanıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, dualarım onunla" dedi. Fatma Nine'nin torunu Serhat Polat ise evde bakım hizmetini çok değerli bir hizmet olarak tanımlayarak; "Arkadaşlarımız çok özenli ve itinalı bir şekilde babaannemi yıkıyorlar. Daha önce kendi imkanlarımızla yapıyorduk, ama birçok problem yaşıyorduk. Banyoya götürmek, banyo sırasında kayma ve düşme riski vardı. Şimdi ise çok daha güvenli ve özenli bir şekilde yıkanıyor. Hem belediyemize hem de ekiplere çok teşekkür ediyorum. Babaannem 102 yaşında ve her konuda zorlanıyordu, özellikle banyo konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Şimdi ise yatakta daha sağlıklı, daha özenli ve daha güvenli bir şekilde, ekiplerin özeniyle yıkanıyor. Başkanımızın yaptığı hizmetlerden çok memnunuz, özellikle yemek ve evde bakım hizmetleri bizi ayrıca mutlu ediyor" şeklinde konuştu. Yaşı bir asra ulaşan 95 yaşındaki Ali Bolat da düzenli bakım hizmetinden oldukça memnun olduğunu belirterek; "Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Hizmet evimize kadar geliyor. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" diye ifade etti.

Ali Bolat'ın kızı Ümmügülsüm Boyonu ise; "Oğlumdan ve kızımdan görmediğim hizmeti, şükürler olsun ki devletimizden görüyoruz. Belimde fıtık olduğu için babamı kaldırıp yıkayamıyordum, gücüm yetmiyordu. Allah razı olsun, Rabbim devletimizden razı olsun. Kimse de yardımcım değildi. Belediyemize başvurduk ve işleri rast gitsin. Şimdi babamı yatağında, mis gibi yıkıyorlar, sonra yaralarına krem sürüp masaj yaparak bakımını yapıyorlar. Ben kendi imkanlarımla babamı yıkayamıyordum, bazen sadece silip geçiyordum. Hafta sonları oğlum gelirse birlikte yıkıyorduk. Devletimizin sunduğu bu hizmet için çok minnettarım. Allah razı olsun" şeklinde duygusal bir teşekkürde bulundu. Hizmetten faydalanan bir diğer yatağa bağımlı 74 yaşındaki Döndü Eryücel de, "Ellerimi kaldıramıyorum, her tarafım şiş ve çok zorluklar yaşıyorum. Allah razı olsun ekip, yattığım yere bez seriyor ve beni yattığım yerde yıkıyorlar. Çok güzel bakım yapıyorlar. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise belediye olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onların yaşam kalitesini iyileştirmek, sağlık ve bakım hizmetlerini en iyi şekilde sunmak bizim önceliğimizdir. Bu tür projelerle hemşehrilerimizin yanındayız" dedi. Vatandaşların gönlünü kazanan ve hayır dualarını alan Başkan Çolakbayrakdar; "Allah şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç ya da yaşlı fark etmeksizin bu hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet, sağlık açısından son derece önemli ve değerlidir. Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte, hastaların refakatçileri gözetiminde sağlık çalışanlarımız tarafından bu hizmeti sunuyoruz. İlçe genelinde şimdiye kadar 97 aileye iki hafta bir bakım hizmetiyle toplam 489 hizmet verilmiştir. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanındayız. Bu doğrultuda 'Dost Eli' dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 196 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yatağa bağımlı hastalara evlerinde iki hafta bir ziyaretler yapılarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların düzenli temel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlar, belediyenin Evde Sağlık Hizmetleri'nden yararlanmak için 0352 222 70 00 numaralı hattı arayarak başvuru yapabilir veya belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvurarak destek talep edebilir. Kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel ihtiyaçlı vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri projesiyle vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. - KAYSERİ