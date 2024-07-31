Kocasinan Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi İhalesi

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Kocasinan Belediyesi; hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapım işi için ihaleye çıktı.

Kocasinan Belediyesi; Generalemir Mahallesi'ndeki parsele hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapımı için ihaleye çıktı. Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalede; 765 metrekare çelik, 2 bin 850 metrekare betonarme yapı yapılacak. 19 Ağustos'ta Kocasinan Belediyesi İhale Salonu'nda yapılacak olan ihaleyi alan firma; 10 gün içerisinde işe başlayacak ve yer tesliminden itibaren 270 gün içerisinde de teslim edecek. - KAYSERİ