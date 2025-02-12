Kocasinan Belediyesi İhalelerle 176 Milyon TL Gelir Elde Etti

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Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 10 adet taşınmaz için düzenlediği ihalelerde toplam 176 milyon 805 bin Türk Lirası gelir elde etti. "Hayırlı olsun" dilekleriyle ihalelerin açılışı yapılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihalelerle elde edilen gelirlerin, yeni projelere yatırım olarak geri döneceğini ve ilçenin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Belediye Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda açık ve kapalı usul ile gerçekleştirilen ihalelerde, toplamda 6 adet konut arsası, 2 adet ticaret arsası, 1 adet konut dışı kentsel çalışma alanı ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsası satışa sunuldu. Katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocasinan'ın yapılan yatırımlarla daha da değerlendiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, daha iyi ve kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönecek. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçemizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kocasinan Belediyesi, taşınmazları yüzde 25 peşinat ve 8 ay taksit seçeneği ile satışa sundu ve bu ihalelerden toplam 176 milyon 805 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait Şeker Mahallesi'nde 1 adet 4.136 metrekare ticaret arsası, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 11.475 metrekare villa sitesi arsası, Cırgalan Mahallesi'nde 1 adet 3.256 metrekare konut dışı kentsel çalışma arsası, Ahievran Mahallesi'nde 1 adet 2.470 metrekare akaryakıt istasyonu arsasının satışı önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkarılacak. - KAYSERİ