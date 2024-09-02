Kocasinan Belediyesi İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Kocasinan Belediyesi İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Yeşil Mahalle'de kurduğu İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, kullanılmayan giysileri değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirtti.

02.09.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında Yeşil Mahalle'de kurduğu İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile vatandaşlar tarafından bağışlanan ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kullanmadığı giysiler ve eşyaları değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğuna vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak kullanılmayan, ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezimizde, vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Tadilat gerektiren ürünler ise tadilatları yapıldıktan, yıkandıktan ve ütülendikten sonra askılardaki yerini alıyor. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesi'nin tesislerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne veya ilçe muhtarlıklarına başvurmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor - Son Dakika

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