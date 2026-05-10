Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz"

10.05.2026 10:23  Güncelleme: 10:24
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sümer Yenimahalle'de gerçekleştirdiği muhtar buluşmasında, şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek sorunlara anında müdahale edeceklerini vurguladı. Başkan, mahalle sakinleriyle iletişimi güçlendirerek vatandaşların taleplerine hızla çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve sorunlara anında müdahale etmek amacıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği muhtar buluşmalarını bu kez Sümer Yenimahalle'de yaptı. Vatandaşlara daha güzel ve ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa etmek için yoğun çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözüm üretiyoruz" dedi.

Sümer Yenimahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin birebir takipçisi olacağını ve sorunları çözüme kavuşturacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Sümer Yenimahalle muhtarımızla birlikte bölgemizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yapılması gerekenleri, vatandaşlarımızın muhtarlarımıza ilettiği konuları istişare etmek için buradayız. Değişen şartlar içerisinde yeni faaliyetlere ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada istişareye önem veren bir yönetim anlayışıyla birim müdürleri ve belediye başkan yardımcılarımızla birlikte muhtarlar toplantılarımızda her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinlemeye devam edeceğiz. Ardından da birebir mahallelerimizde yapılması gereken bu işlerin takipçisi olarak ihtiyaçları yerinde çözüp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacağız. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sümer Yenimahalle Muhtarı Kadir Sağıroğlu ise toplantının verimli geçtiğini belirterek; "Belediyemiz, mahallemizde yapılması gereken talepleri ilettiğimizde anında çözüme kavuşturuyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

