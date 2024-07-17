Kocasinan Belediyesi'nde İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nde İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Kocasinan Belediyesi\'nde İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Kocasinan Belediyesi'nde saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek olan 150 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucunda belirlenen işçilerin isimleri belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

17.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Şeffaf belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi'nde saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek olan 150 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda canlı yayınla 8. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Programa Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ve KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe katıldı. Geçici işçi için başvuranların arasından 150 KİŞİ noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kocasinan Belediyesi olarak ilçede istihdamı artırmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Özellikle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri'ye yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi'nin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını kesin bir dille ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu amaçla Kocasinan'ımızı daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ise, "İşçi alımı için başvuran 4 bin 509 kişiden 150 personel alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Canlı yayında kura çekimiyle şeffaf bir belediyeciliğin en iyi örneğini sergiliyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan işçi alımı için çekilen kurada 150 kişinin isimleri www.kocasinan.bel.tr ile sosyal medya mecralarında yayınlanacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nde İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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