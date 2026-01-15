Başkan Çolakbayrakdar: "Büyüklerimizin hayır duası, bizim en büyük gücümüzdür" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Büyüklerimizin hayır duası, bizim en büyük gücümüzdür"
15.01.2026 12:32  Güncelleme: 12:35
Kocasinan Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli 229 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal projelerle halkın hayatına dokunduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen 'Gönül Kazan' Projesi kapsamında, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli, yemek yapma imkanı bulunmayan 229 vatandaşın evine her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor. Yürütülen çalışmalarla 7'den 70'e herkesin hayatına dokunan projeler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Büyüklerimizin hayır duası, bizim en büyük gücümüzdür" dedi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri genelinde ilkler ve örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirirken, insan hayatına doğrudan dokunan sosyal projeleri de hayata geçiriyoruz. Örnek yatırımlarımızla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne taşımak için çalışıyoruz" dedi. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve yüzlerini gülümsetmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini aksatmadan sürdürürken, diğer yandan sosyal belediyeciliği en üst seviyeye taşıdık. 'Dost Eli' olarak adlandırdığımız Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, gönüllerine dokunuyoruz. Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden 7'den 70'e herkese ulaşmayı hedefliyoruz. İlçemizde yalnız yaşayan, engelli olan ve yemek yapma imkanı bulunmayan 65 yaş üzeri 229 vatandaşımıza haftanın 7 günü bir öğün olmak üzere sıcak yemek ikram ediyoruz. Büyüklerimizin hayır duası, bizim en büyük gücümüzdür."

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği anlayışını en iyi şekilde uygulamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Projeden faydalanan Kocasinan'ın çınarları ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek az." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yemekler belediye yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde, hijyenik ortamda hazırlanıyor. Özenle paketlenen 4 çeşit sıcak yemek, belediye ekiplerince vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü sürdürülen hizmetle, 229 vatandaşın günlük sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
