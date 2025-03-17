Kocasinan Belediyesi'nden Cami Temizleme Uygulaması - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Cami Temizleme Uygulaması

Kocasinan Belediyesi\'nden Cami Temizleme Uygulaması

Kocasinan Belediyesi, 2014'ten beri ilçe sınırlarındaki camileri düzenli olarak temizleyerek gül suyuyla yıkıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu uygulamanın vatandaşların daha huzurlu ibadet etmelerine katkı sağladığını belirtti.

17.03.2025 13:33  Güncelleme: 13:36
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Kocasinan Belediyesi; 2014 yılında Kayseri'de ilk kez kurduğu 'cami temizleme ekibi' ile ilçe sınırları içindeki tüm camileri düzenli olarak temizliyor ve gül suyuyla yıkıyor. Çalışmanın Türkiye'ye örnek olduğunu hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de ilk defa kurulan 'Cami Temizleme Ekibi' ile camilerin sadece fiziksel temizlik değil, manevi olarak da daha huzurlu hale getirildiğine dikkat çekti. Camilerin, mescitlerin ve diğer kutsal mekanların büyük bir özenle temizlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu belirterek, Ramazan ayında özellikle camilerin hijyenine daha fazla önem verdiklerini vurguladı. "Camilerimiz kutsal mekanlardır" diyen Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak cami ve mescitlerin restorasyonunun yanı sıra, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Ramazan ayında camilerin daha sağlıklı ve temiz olmasına yönelik gösterdikleri çabaların arttığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün bünyesinde kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe genelindeki bütün camilerin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, 'Daha Temiz Kocasinan' parolasıyla teknolojik temizlik cihazları ve profesyonel ekiplerle camilerin dış temizliklerinin yanı sıra, halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizliyor. Toplamda 4'er kişiden oluşan 2 ayrı 'Cami Temizleme Ekibi', ilçe sınırları içerisindeki camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyu ile yapılan temizlik camilerin ferah ve huzurlu kokmasına yardımcı oluyor. Bu çalışmalar, hem camilerin hijyenini artırıyor hem de ibadet yapan cemaatin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Cami Temizleme Uygulaması - Son Dakika

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