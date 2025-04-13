Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Ailelere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Ailelere Destek

Kocasinan Belediyesi\'nden Çölyaklı Ailelere Destek

Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti olan 244 vatandaşa düzenli olarak glütensiz ürün paketleri dağıtarak bu bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanında olduklarını belirtirken, yapılan hizmetlerin diğer belediyelere de örnek teşkil ettiğini vurguladı.

13.04.2025 12:14  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyaklılar için de ayrıcalıklı bir ilçe haline getiren Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 244 vatandaşa glütensiz ürün paketini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak, Türkiye'de bir çok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. Bilindiği üzere; 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 8 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler, her geçen gün artarak devam ediyor. Çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekmektedir. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere düzenli olarak ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu 'Kafe Sinan Glütensiz' projesini hayat geçirdik. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir" ifadelerine yer verdi.

Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Kocasinan, kayseri, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Ailelere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

12:23 Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
11:35 Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 13:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Ailelere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement