Kocasinan Belediyesi\'nden Ekonomik Tasarruf: 920 Bin Ton Mıcır Üretimi

Yerel

Kocasinan Belediyesi, agrega malzemesini üretmek için geçen yıl hizmete sunduğu Kayseri'de tek Türkiye'ye model olan Konkasör tesisiyle ürettiği 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 Milyon 482 bin TL tasarruf sağladı. Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı üretim tesisin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Kocasinan'ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi ürettiklerini ifade etti.

"Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Fen İşleri Müdürlüğü bünyemizde 8 yıl önce 214 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Taş Ocağında asfalt için gereken olan agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Belediyelerin en önemli harca kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Hatta yüzölçümü olarak büyük bir alanı kapsayan ilçemizde altyapı çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Yeni imarlaşan bölgelerimize yeni yol yaparken, mevcut olan yollarımızı da yeniliyoruz. Şehrimize, yol ve altyapı konusunda üretim yapan bir belediyeyiz. Taş ocağıyla asfalt için gereken olan malzememizi kendimiz üretiyoruz. Bu noktada 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi; her alanda 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmek için bütün birimlerimizle birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz ve yatırımlarımızı daha da artırıyoruz. Hemşehrilerimize yol çalışmaları gibi her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Belediyenin 'Altın Tozu' olarak nitelediği Agrega Üretim Tesisi sayesinde Türkiye'de sayılı belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Güçlü ve Büyük Kocasinan' için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri'de tek Türkiye'ye model olan Konkasör tesisi üretimiyle dikkat çekiyor. Kocasinan'ın rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan Konkasör tesisi, saatte 250 tonluk kapasiteyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunuyor. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştiriliyor. Tesis sayesinde bu yıl ürettiği 920 bin ton mıcır malzemesiyle 56 Milyon 482 bin TL eşdeğer maliyeti ekonomiye kazandıran Kocasinan Belediyesi, hem tesisin maliyetini çıkardı hem de büyük bir tasarruf sağlıyor. - KAYSERİ