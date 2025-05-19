Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Satranç Turnuvası

Kocasinan Belediyesi\'nden Gençlere Satranç Turnuvası

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası' ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvaya 210 sporcu katılarak Kayseri’deki satranç merkezi tanıtıldı.

19.05.2025 10:43  Güncelleme: 10:45
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Kocasinan Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki gün boyunca düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası"nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, " Kayseri'mizde tek, Türkiye'de ise sayılı olan tesisimiz, Türkiye'nin geleceği gençlerimize armağan olsun." dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Cırgalan Mahallesi'nde kurulan ve Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Kayseri ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sporcuların katılım sağladığı turnuvada; 7, 8, 9, 10, 14 yaş ve açık kategori olmak üzere toplam 210 kişi mücadele etti.

Strateji, sabır ve zeka geliştiren satrancın, şehrin ve ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimizin açılışından bu yana beşinci turnuvamızı düzenliyoruz. Turnuvada başarılı olan tüm yarışmacıları tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Amacımız; çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece bugünü değil, yarınlarını da şekillendirmek. Bedenen, ruhen ve zihnen donanımlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle böyle anlamlı bir günde turnuva düzenlemek ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Bundan dolayı geleceğimiz olan gençlerimize Kayseri'mizde tek, Türkiye'de ise sayılı olan tesisimiz, Türkiye'nin geleceği gençlerimize armağan olsun. Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle gençlerin ve satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu merkez aracılığıyla şehrimizdeki bu alandaki eksikliği gidermek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu merkezle satranç sporunu tabana yayacak, Türkiye'nin şampiyonlarını Kayseri'den çıkaracağız. Nice turnuvalarda yeniden bir arada olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Tüm katılımcılara 19 Mayıs tişörtü hediye edildi. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupaları takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Satranç Turnuvası - Son Dakika

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