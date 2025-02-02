Kocasinan Belediyesi\'nden Öğrencilere Eğlenceli Yarıyıl Tatili

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Kocasinan Belediyesi; yarıyıl tatilinde öğrenciler için hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı. Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar; yarıyıl tatilinde öğrencilerin sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşattık. Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçirdi. Böylelikle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Özellikle çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi içindir. Onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Bu vesileyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum" diye noktaladı.

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrenciler tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirdi. Programlar kapsamında Kocasinan Çocuk Kulübü ve atölyelerde öğrencilere, değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, tiyatro, gitar ve resim gibi kurslar verildi. Özellikle 'Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağladı. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerle, çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. - KAYSERİ