Kocasinan Belediyesi'nden Yaz Sıcaklarına Limonata İkramı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Yaz Sıcaklarına Limonata İkramı

Kocasinan Belediyesi\'nden Yaz Sıcaklarına Limonata İkramı
01.08.2025 13:31  Güncelleme: 13:33
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Kocasinan Belediyesi, 2015'ten beri sürdürdüğü İkram Çeşmesi projesi ile sıcak yaz günlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara limonata ikram ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi; 2015 yılında başlattığı ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan İkram Çeşmesi projesi ile sıcak havada her gün Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara limonata ikram ediyor.

Sıcak havalarda ikram edilen limonatanın iç ferahlatıcı etkisinin, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağını güçlendirdiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "İkramlarımızdan vatandaşlarımızın memnun kalması bizi son derece mutlu ediyor" dedi. Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Özellikle hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Yaz aylarında ise Cumhuriyet Meydanı'nda limonata, sonbahar ve kış mevsiminde de geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

İkram Çeşmesi'nden faydalanan vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesinin ikramlarından son derece memnun kaldıklarını belirterek; "Yaz sıcaklarında buz gibi limonata ile karşılanıyoruz. Allah belediyemize, devletimize zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Böyle hizmet başka yerde yok. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi, hasta ve hasta yakınlarına hafta içi her gün hizmet veriyor. Ayrıca portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre soğuk ve sıcak içecekler sunarak beğeni topluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Yaz Sıcaklarına Limonata İkramı - Son Dakika

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