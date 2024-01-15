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Kocasinan Belediyesi, Personeline Yangın Tatbikatı Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Personeline Yangın Tatbikatı Eğitimi Verdi

Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitimde, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler ve acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular anlatıldı. Tatbikatın başarılı olmasıyla birlikte, belediye çalışanları yangın durumunda etkin müdahale yöntemlerini öğrenmiş oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personel eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, Personeline Yangın Tatbikatı Eğitimi Verdi
15.01.2024 - 12:37,
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Şehirdeki yatırımların ve hizmetlerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak anlatıldığı ve olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi'nin Oruçreis Mahallesi'nde bulunan teknik atölyesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde; yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Eğitimin ardından, katılımcılar mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde meydana gelen yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Başarılı olan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri ve etkin müdahale yöntemlerini öğrenmiş oldu. Bizim ilk önceliğimiz, bir yangın durumunda çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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