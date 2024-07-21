Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin En Büyük Fidanlığına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin En Büyük Fidanlığına Ev Sahipliği Yapıyor

Kocasinan Belediyesi Türkiye\'nin En Büyük Fidanlığına Ev Sahipliği Yapıyor

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta 325'den fazla türde saksılı ağaç ve 500 bin bitki kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü fidanlığını barındırıyor.

21.07.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
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Kocasinan Belediyesi; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 325'den fazla türde saksılı ağaç ve 500 bin 'den fazla bitki kapasitesi ile bitkisel materyal temini açısından Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü fidanlığı bünyesinde barındırıyor. Ağaç dikim sezonuyla birlikte yine on binlerce ağacı toprakla buluşturacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Amacımız, Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir" dedi.

Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlığında Kayseri iklimine uygun ağaçların yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan'ı, dünya standartlarının iki katı üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar; toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 500 bin 'den fazla bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alana kurulu bitkisel harç üretim tesisinde günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır. Hafriyat toprağından peyzaj alanları için verimli toprak üreten Toprak Üretim Tesisi ( Bitkisel Harç Üretim Tesisi) günlük bin metreküp üretim kapasitesine sahiptir. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak, devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin En Büyük Fidanlığına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin En Büyük Fidanlığına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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