Kocasinan Belediyesinin Ay Yıldız Turu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Kocasinan Belediyesinin Ay Yıldız Turu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocasinan Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlemeyi planladığı Ay Yıldız Turu, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Belediye, 29 Ekim'de yapılması planlanan etkinliğin gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu ve vatandaşların bayramını kutladı.
Kocasinan Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan Ay Yıldız Turu, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşatmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Ay Yıldız Turu'nun, hava şartları göz önünde bulundurularak iptal edildiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, 29 Ekim tarihinde yapılması planlanan etkinlik gerçekleştirilmeyecek.
Kocasinan Belediyesi, vatandaşların bilgisine sunduğu duyuruyla etkinliğin iptal edildiğini bildirirken, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: İHA
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