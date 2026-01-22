Büyükşehirden Elitaş Bulvarı açıklaması - Son Dakika
Büyükşehirden Elitaş Bulvarı açıklaması

Büyükşehirden Elitaş Bulvarı açıklaması
22.01.2026 09:40  Güncelleme: 09:42
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'nın adının 64. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirileceğini açıkladı. Değişiklik, Elitaş'ın şehre sunduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak değerlendirildi. Ancak, isminin değiştirilmesi talebi Şubat ayında yeniden değerlendirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, kamuoyunda 'Çevreyolu' olarak bilinen Kocasinan Bulvarı'na, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın ismi verilmiştir. Söz konusu karar, Mustafa Elitaş'ın şehrimize ve ülkemize uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak değerlendirilmiştir. Ancak bakanımızın, Kayseri'nin tarihi kimliğine ve toplumsal hassasiyetlerine gösterdiği yüksek nezaket, sorumluluk ve yapıcı yaklaşım çerçevesinde ilettiği talep ve kıymetli görüşleri üzerine, Şubat ayı Meclisi toplantısında yeniden değerlendirilecektir. Bakanımızın her zamanki sağduyulu ve özverili yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

