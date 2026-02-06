Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin huzuru önceliğimizdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin huzuru önceliğimizdir"

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin huzuru önceliğimizdir"
06.02.2026 11:50  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki 268 camiyi kapsamlı bir temizlik seferberliği ile gül suyu ile yıkayarak hijyenik bir ortam sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, camilerin temizliği ve hijyenine büyük önem verdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Camilerin kutsal mekanlar olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu, sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı.

İlçe sınırları içerisindeki 268 cami, periyodik olarak temizlenerek gül suyuyla yıkandığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak yalnızca fiziki restorasyonlarını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hemşehrilerimizin huşu içerisinde ibadet edebilmesi için temizlik ve hijyene büyük önem veriyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu hassasiyetimizi daha da artırıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile 185 merkez ve 83 kırsal mahallede olmak üzere toplam 268 camimizin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz ayda en az bir kez genel temizlikten geçiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ramazan ayı başta olmak üzere dini ve özel günlerde bu uygulamayı daha da sıklaştırıyoruz. Cemaatimizin mis gibi gül kokan, huzurlu ortamlarda ibadet etmesini sağlıyoruz. Rabbim yapılan tüm ibadetleri kabul etsin" ifadelere yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Teknolojik cihazlar ve profesyonel ekiplerle hijyenik temizlik

'Daha Temiz Kocasinan' parolasıyla hizmetlerini sürdüren Kocasinan Belediyesi, cami temizliğinde son teknoloji ekipmanlar ve profesyonel personel ile çalışıyor. Camilerin halıları, kapıları, camları, ahşap bölümleri, kitaplıkları ve fayansları gibi özel hijyenik temizlik sistemleriyle detaylı şekilde temizleniyor ve gül suyu ile yıkanarak ferah bir ortam oluşturuluyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 2 ayrı profesyonel ekip, ilçe genelindeki tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, Ramazan ayında bu çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Hemşehrilerimizin huzuru önceliğimizdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:42:56. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin huzuru önceliğimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.