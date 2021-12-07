Üye Girişi
Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı - Son Dakika

Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı

07.12.2021 10:47
Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların halı saha yenilenmesi isteğini yerine getirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların halı saha yenilenmesi isteğini yerine getirdi. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirecekleri sosyal alanların olması için gayret ettiklerini belirterek, "Onlara iyi bir gelecek hazırlamak ve daha yeşil bir Kayseri'de büyümeleri için yoğun çalışıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Barbaros Mahallesi'nde saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha yenilenmesi isteğini geri çevirmeyerek, ilgili birimleri yönlendirdi. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de halı sahada yenileme çalışmaları tamamlayıp, gençlerin hizmetine sundu. Vatandaşın refahına yönelik işlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına değinerek; "Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı. Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden gençler ise "Teşekkür ederim Başkanım, halı sahayı yenilediniz. Çok güzel olmuş, çok mutluyuz " dedi. Vatandaşlar da yapılan yatırımlardan çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı
Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı
Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı
Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor 11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti 10:54 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani 10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
10:48 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor         
11:08
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?         
10:53
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
09:52
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kameralar önünde yaptı Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Kameralar önünde yaptı         
22:58
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:15:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan'da gençler istedi Çolakbayrakdar yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement