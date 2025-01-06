Kocasinan\'da Gençlere Voleybol ve Halı Saha Müjdesi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi'nde gençlerin ve çocukların taleplerini geri çevirmedi. Voleybol ve halı saha isteyen gençlere müjdeli haberi veren Başkan Çolakbayrakdar, 2025 yatırım programı kapsamında Boztepe'ye bu tesislerin yapılacağını söyledi.

Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, gençlerimizin yüzünü güldürmek ve onlara daha güzel bir Kocasinan ve Kayseri bırakabilmek içindir" dedi.

Gençlerin ve çocukların daha keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Geçmişten bugüne kadar elimizden geldiğince ve imkanlarımız ölçüsünde Boztepe ile diğer mahallelerimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Bu kapsamda Boztepeli hemşehrilerim; Boztepe'deki sosyal tesis, 2019 yılında Kocasinan Spor Kulübü olarak bölgedeki çocuklarımızın sportif alanda çalışmalarına destek olmak amacıyla tahsis edilmişti. Şimdi ise bu tesis, ERVA Spor Okulu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi'nin bu bölgeye katkısı her zaman sürecek. Çünkü bu tesislerin tamamı, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ve evlatlarımız için yapılıyor. Gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha donanımlı yetişmesi amacıyla yapılan hizmetler, bizim önceliğimizdir. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımızdan erkek evlatlarımız halı saha, kız evlatlarımız ise voleybol sahası istediklerini söylediler. Ben de buradan çocuklarımıza hem halı saha hem de voleybol sahası müjdesini vermek istiyorum. Hayırlı olsun! Bu projeler, inşallah 2025 yatırım programı kapsamında hayata geçirilecektir. Gençlerimiz ve çocuklarımız, en önemli önceliğimizdir. Onların daha iyi eğitim almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı. - KAYSERİ