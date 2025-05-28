Kocasinan\'da İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası Sona Erdi

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlediği "İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası", ödül töreniyle sona erdi. Gençlerin zeka sporu olan satrançla hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kayseri'yi satrançta da marka şehir yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası, ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuva, B Kategorisi 6-7 yaş ve A Kategorisi 8-9 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Turnuva, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Satrancın çocukların zeka gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle turnuvada başarılı olan tüm yarışmacıları tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Strateji, sabır ve zekayı geliştiren satrancı şehrimizde daha geniş kitlelere ulaştırmak, ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimiz olan gençlerimize bu yıl hizmete sunduğumuz Kayseri'mizde tek, Türkiye'de ise sayılı olan tesisimiz, Türkiye'nin geleceği gençlerimize armağan olsun. Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle de gençlerin ve satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız; çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek. Bu doğrultuda onlara gereken tüm desteği vermeye kararlıyız. Satranç kulübümüz aracılığıyla çocuklarımızın daha nitelikli eğitim faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ