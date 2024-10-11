Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

Kocasinan\'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri ile Kocasinan'ın yeni yüzünü şekillendirdiklerini belirtti. Ahievran Mahallesi'nde yapılan dönüşüm çalışmalarıyla bölgenin geleceği garantileniyor.

11.10.2024 13:46  Güncelleme: 13:50
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Kocasinan'ın yeni çehresinin şekillenmeye başladığını belirterek, "Dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garanti altına alıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi'ndeki çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeni yüzünün ortaya çıkmaya başladığını ve bu dönüşümle Kocasinan'a yakışır bir mahalle haline geleceğini söyledi. Ahievran bölgesinde hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, en önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Ahievran Mahallesi'nde dönüşüm çalışmalarımız devam ederken bir yandan da çevre düzenleme ve diğer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahievran Mahalle'mizde vatandaşların yüzlerini güldürecek, hayatlarına renk katacak ve çevreyi güzelleştirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan her hizmetin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalar tamamlandığında, herkesin daha mutlu ve huzur içinde yaşayabileceği bir Kocasinan inşa edeceğiz. Özellikle Kocasinan'ın her bir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunmanın gayreti içindeyiz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün hemşehrilerimizin kendince yaşam içerisinde bir karşılık bulabileceği park, sosyal donatılar, yollar, tesisler gibi gündelik yaşam içerinde ihtiyaç duyulan her şeyi, teker teker inşa ediyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok ciddi mesafeler kat ettik. Bundan sonra proje ve hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Her şey Kayseri ve Kocasinan içindir" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle, vatandaşların Kayseri'de daha mutlu bir şekilde yaşamaları için projelere hız kesmeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor - Son Dakika

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