Kocasinan\'da Kuşçu Marina ile Kayserililere Yeni Bir Sosyal Yaşam Alanı

Kocasinan Belediyesinin hayata geçirdiği ve maviyla yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina, Kayserililere sahil kenti deneyimi sunuyor. Bölgeye geçen yıl "Su Sporları Merkezi"ni kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer de geleneksel olarak düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kayseri'nin denizi Kuşçu'nun, Türkiye'nin gözde mekanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Kuşçu bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip yakından ilgilendi. Ardından Su Sporları Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdiklerini vurguladı.

Kayserililerin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Maviyla yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurlarıyla şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Kayseri'nin 75 kilometre uzunluğundaki bu iç denizi, oldukça kıymetli ve değerli bir mekandır. Su sporları için de elverişli bir yerdir. Sayın Valimizin destekleriyle açtığımız Su Sporları Merkezi, bu bölgenin daha fazla değer kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bölgeye çok ciddi manada ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz ama arazinin elverişsiz olması nedeniyle zaman gerekiyor. Yoksa milyonlarca ağaç diktik ve bundan sonra inşallah daha yeşil Yamula olacak. Olta balıkçılığı ve su sporları, bu bölgedeki etkinliklerden sadece bazılarıdır. Bunun yanı sıra bölgede, doğal yaşam içinde yapılabilecek çadır ve karavan kampı gibi faaliyetler için de çalışmalar yürütüyoruz. Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Kayseri'nin denizi olan Kuşçu, su sporları, olta balıkçılığı ve daha fazlasıyla her geçen gün ilgi odağı oluyor. Farklı çalışmalarımızla bu bölgeyi daha da canlandıracağız." diyerek noktaladı. - KAYSERİ