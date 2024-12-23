Kocasinan'dan Türkiye'ye Örnek: Küçük Dostlar Ambulansı ile 8753 Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocasinan'dan Türkiye'ye Örnek: Küçük Dostlar Ambulansı ile 8753 Hayvan Kurtarıldı

Kocasinan\'dan Türkiye\'ye Örnek: Küçük Dostlar Ambulansı ile 8753 Hayvan Kurtarıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hizmete sunulan 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile bu yıl 110 ve toplamda 8753 hasta ve yaralı hayvanı kurtardıklarını açıkladı. 7/24 hizmet veren ambulans, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için önemli projeler yürütüyor.

23.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Türkiye'de ilk olan ve 2017 yılında hizmete sunulan 'Küçük Dostlar Ambulansı'yla hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ederek, bu yıl bin 110 şimdiye kadar ise 8 bin 753 can kurtardıklarını söyledi.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet ediyoruz" dedi. Kayseri'de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca projelere hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl hizmete sunduğumuz ve kısa sürede yoğun ilgi gören kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanlarının da yer aldığı 'Kedi Kasabası' ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle Türkiye'ye örnek olan ve 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulans hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulansımız; 2017 yılında 574, 2018 yılında bin 69, 2019 yılında 908, 2020 yılında 931, 2021 yılında 919, 2022 yılında 2 bin 38, 2023 yılında bin 204, bu yıl ise bin 110 olmak üzere toplam 8 bin 753 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti" ifadelerini kullandı.

Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvana anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Küçük Dostlar Ambulansı'yla yaralı veya hasta haldeki kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının naklini ve tedavi edilmesini sağlıyor. Donanım bakımından Türkiye'deki diğer sokak hayvan araçlarından farklı olarak benzerlerinden ayrılan Küçük Dostlar Ambulansı, acil durumlarda olay yerinde müdahalede bulunuyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ambulans, özellikle trafik kazasında yararlanan hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekiyor. Tam donanımlı Ambulansın içerisinde; kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi tıbbi donanımlar yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'dan Türkiye'ye Örnek: Küçük Dostlar Ambulansı ile 8753 Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika

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