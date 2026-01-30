Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; hayata geçirdikleri örnek projelerle Kocasinan'ın Türkiye'de sosyal belediyeciliğin öncüsü ve başkenti haline geldiğini vurguladı. "Bizim belediyecilik anlayışımız asfaltla, parkla sınırlı değildir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Asıl işimiz gönüllere dokunmak, umut ve güven inşa etmektir." diye konuştu.

Rutin belediyecilik hizmetlerini titizlikle yerine getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Yolları asfaltlıyor, parkları yapıyor, altyapıyı kusursuz şekilde sağlıyoruz. Ancak Kocasinan'da belediyecilik sadece hizmet değildir; vicdana hitap eden, insan onurunu merkeze alan bir sorumluluktur. Bu anlayışla bugün Kocasinan, Türkiye'de sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir ilçe olmuştur" diye konuştu. Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının kalbinde 'Dost Eli' olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Dost Eli' çatısı altında sunduğumuz hizmetler, hemşehrilerimizin hayatına dokunan bir sevgi ve şefkat elidir. Yılın on iki ayı, hemşehrilerimizin her şartta, her zaman yanındayız. Paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza ile Kayserili hemşehrilerimize alışverişin keyfini, market ve mağaza konforunda yaşatıyoruz. Bu hizmeti daha çok kişiye duyurmak zorundayız. Çünkü bir yandan 'veren el' olan hayırseverlerin bu projeden haberdar olması, diğer yandan da 'alan el' olan ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekiyor. Biz bu projede veren eli ve alan eli bir araya getiriyoruz. Bu, devlet ile milletin kaynaşmasıdır. Bizlere inanan, güvenen hayırseverlerimiz destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun, keselerine bereket versin. Bu projeye sahip çıkmak, sadece şehre değil, insana sahip çıkmak demektir. Bu, vicdani bir sorumluluktur. Bizim burada kurduğumuz sistemin asıl amacı, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Aldığımız dualar ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha kıymetlidir. İhtiyaç sahibi; parçalanmış bir aile, engelli bireyler, yetim ve öksüz çocuklar olabilir. Tüm bu gruplara devlet olarak sahip çıkıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi düşkün insanlar var. Biz, bu insanların her birine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bu sistemin en önemli yönü, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde, ailece alışveriş yapma imkanı sunmasıdır" ifadelerini kullandı. 'Dost Kapısı' ile psikolog ve sosyolog desteği sunduklarını, ailelerin manevi ihtiyaçlarına da dokunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, çölyak paketinden glütensiz kayseri mutfağına, Hoş Geldin Bebek Projesi'nden evlenecek gençlere verilen gelinlik ve damatlık desteğine kadar her adımda aileyi merkeze aldıklarını belirterek, "Aile güçlenirse toplum güçlenir, gelecek sağlam olur" şeklinde konuştu. Her yıl yenilenen sosyal yardım kartlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca desteklendiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinde de yanlarında olduklarını kaydederek; "Kocasinan'da dokunmadık gönül, ulaşmadık ev bırakmıyoruz. Bu, sadece bir belediyecilik faaliyeti değil, vicdani bir sorumluluktur" İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Sevgili hemşehrilerim, Kocasinan sosyal belediyeciliğin başkentidir. Biz her adımda, her gönülde, her evde sizlerin yanındayız. Çünkü biz sadece bir belediye değiliz; umut, sevgi ve yarınları inşa eden büyük bir aileyiz. Kocasinan'da doğmak bir ayrıcalık, yaşamak huzurdur" diyerek tamamladı. - KAYSERİ