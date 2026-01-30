Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir"
30.01.2026 11:23  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin sosyal belediyecilikteki öncülüğünü ve sundukları hizmetlerin insan odaklı yaklaşımını vurguladı. 'Dost Eli' projeleriyle hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını belirten Başkan, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak hizmet ettiklerini ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; hayata geçirdikleri örnek projelerle Kocasinan'ın Türkiye'de sosyal belediyeciliğin öncüsü ve başkenti haline geldiğini vurguladı. "Bizim belediyecilik anlayışımız asfaltla, parkla sınırlı değildir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Asıl işimiz gönüllere dokunmak, umut ve güven inşa etmektir." diye konuştu.

Rutin belediyecilik hizmetlerini titizlikle yerine getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Yolları asfaltlıyor, parkları yapıyor, altyapıyı kusursuz şekilde sağlıyoruz. Ancak Kocasinan'da belediyecilik sadece hizmet değildir; vicdana hitap eden, insan onurunu merkeze alan bir sorumluluktur. Bu anlayışla bugün Kocasinan, Türkiye'de sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir ilçe olmuştur" diye konuştu. Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının kalbinde 'Dost Eli' olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Dost Eli' çatısı altında sunduğumuz hizmetler, hemşehrilerimizin hayatına dokunan bir sevgi ve şefkat elidir. Yılın on iki ayı, hemşehrilerimizin her şartta, her zaman yanındayız. Paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza ile Kayserili hemşehrilerimize alışverişin keyfini, market ve mağaza konforunda yaşatıyoruz. Bu hizmeti daha çok kişiye duyurmak zorundayız. Çünkü bir yandan 'veren el' olan hayırseverlerin bu projeden haberdar olması, diğer yandan da 'alan el' olan ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekiyor. Biz bu projede veren eli ve alan eli bir araya getiriyoruz. Bu, devlet ile milletin kaynaşmasıdır. Bizlere inanan, güvenen hayırseverlerimiz destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun, keselerine bereket versin. Bu projeye sahip çıkmak, sadece şehre değil, insana sahip çıkmak demektir. Bu, vicdani bir sorumluluktur. Bizim burada kurduğumuz sistemin asıl amacı, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Aldığımız dualar ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha kıymetlidir. İhtiyaç sahibi; parçalanmış bir aile, engelli bireyler, yetim ve öksüz çocuklar olabilir. Tüm bu gruplara devlet olarak sahip çıkıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi düşkün insanlar var. Biz, bu insanların her birine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bu sistemin en önemli yönü, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde, ailece alışveriş yapma imkanı sunmasıdır" ifadelerini kullandı. 'Dost Kapısı' ile psikolog ve sosyolog desteği sunduklarını, ailelerin manevi ihtiyaçlarına da dokunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, çölyak paketinden glütensiz kayseri mutfağına, Hoş Geldin Bebek Projesi'nden evlenecek gençlere verilen gelinlik ve damatlık desteğine kadar her adımda aileyi merkeze aldıklarını belirterek, "Aile güçlenirse toplum güçlenir, gelecek sağlam olur" şeklinde konuştu. Her yıl yenilenen sosyal yardım kartlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca desteklendiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinde de yanlarında olduklarını kaydederek; "Kocasinan'da dokunmadık gönül, ulaşmadık ev bırakmıyoruz. Bu, sadece bir belediyecilik faaliyeti değil, vicdani bir sorumluluktur" İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Sevgili hemşehrilerim, Kocasinan sosyal belediyeciliğin başkentidir. Biz her adımda, her gönülde, her evde sizlerin yanındayız. Çünkü biz sadece bir belediye değiliz; umut, sevgi ve yarınları inşa eden büyük bir aileyiz. Kocasinan'da doğmak bir ayrıcalık, yaşamak huzurdur" diyerek tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:02:49. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.