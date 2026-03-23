Büyükşehirden Erciyes'te 'Kökbörü Oyunları' iş birliği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehirden Erciyes'te 'Kökbörü Oyunları' iş birliği

23.03.2026 11:33  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenecek 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', 28 Mart'ta geleneksel atlı spor tutkunlarını bir araya getirecek ve büyük heyecana sahne olacak.

İç Anadolu'nun simge noktalarından Erciyes Dağı, 28 Mart 2026 tarihinde geleneksel sporların en heyecan verici organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde düzenlenecek olan 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', cesaret, güç ve dayanışmanın ön plana çıktığı mücadelelere sahne olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş.'nin paydaş olduğu organizasyon ile ata sporu kökbörünün kadim kültürünü günümüze taşıyarak, spor tutkunlarına eşsiz bir atmosfer sunmayı hedefliyor. At üzerinde oynanan ve büyük fiziksel dayanıklılık gerektiren Türk dünyasının önemli oyunu kökbörü, rekabetin ve adrenalinin en üst seviyede yaşandığı geleneksel spor dalları arasında yer alıyor.

Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, tüm geleneksel atlı sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, Kayseri'nin spor alanındaki vizyonunu da güçlendiriyor. ACES Europe tarafından verilen "2024 Avrupa Spor Şehri" ünvanına layık görülen Kayseri Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı ile 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Erciyes, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:47:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.