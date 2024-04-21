Kolbastı Oyununun Tanınmasında Katkıları Olan İsmail Yazıcıoğlu Hayatını Kaybetti

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Trabzon'da kolbastı oyununun tanınmasında katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye'de bir dönem popüler olan kolbastı oyununu bulanlar arasında adı geçen ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu (76) hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ses sanatçısı Yazıcıoğlu, yarın Akçaabat ilçesindeki Akçakale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Yazıcıoğlu kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - TRABZON