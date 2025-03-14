Kolluk Amirlerine Başarı Belgesi - Son Dakika
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Kolluk Amirlerine Başarı Belgesi

Kolluk Amirlerine Başarı Belgesi

Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, güvenliği artıran amirleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

14.03.2025 10:06
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kolluk amirlerine başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kolluk amirlerinin, faili meçhul olayların aydınlatılmasında gösterdiği üstün gayretlerin ve özverinin Karacasu'daki güvenlik atmosferine önemli katkılar sağladığı vurgulayan Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu amirleri başarı belgesi ile ödüllendirdi. Jandarma ve emniyet güçlerine gösterdikleri üstün performanstan dolayı teşekkür eden Gündoğdu, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kolluk amirlerimize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri sayesinde ilçemizdeki güvenlik seviyesi her geçen gün artmaktadır. Bu gayretin devam etmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Başarı belgelerinin, Karacasu'da güvenliği sağlamada önemli bir motivasyon kaynağı olacağına dikkat çeken Gündoğdu, ödüllendirilen amirlere bundan sonraki görevlerinde de başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Gündoğdu, Yerel Yönetim, Politika, Gündoğdu, Karacasu, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

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