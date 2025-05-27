KOM'dan Kaçakçılığa Darbe: 8 Gözaltı

KOM ekipleri kaçakçılığa geçit vermedi: 8 şüpheli yakalandı

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 122 bin 860 adet makaron ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan 5607 SKM (Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı) konulu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; M.K., C.Y., A.Y., H.Y., Z.Y., M.G., S.A. ve F.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda; 113 bin 460 adet doldurulmuş 9 bin 400 adet de boş olmak üzere toplamda 122 bin 860 adet makaron, 16 kilogram nargile tütünü, 14 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilogram bandrolsüz tütün ile 2 adet sigara sarma makinesine el konuldu. Şüpheliler hakkında ise adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.