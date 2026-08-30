Çankırı\'da Zafer Bayramı\'nda minik komando ilgi odağı oldu

Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'da gösteri yapan komandolara giydiği kamuflaj ve oyuncak silahıyla eşlik eden çocuk, vatandaşlardan alkış aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çankırı'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Anıt alanındaki çelenk sunma programıyla başlayan tören, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Daha sonra Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı.

Törende, giydiği kamuflaj ve oyuncak silahıyla jandarma komandoların tören geçidine ve gösterisine eşlik eden çocuk ise ilgi odağı oldu.