Kömbe Geleneği Bayramda Yaşatılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan ikramlıklardan kömbe geleneği bu yıl da sürdürülüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kömbe geleneği yaşatılmaya devam ediyor. İlçede bir araya gelen ev hanımları, bayramda misafirlere ikram edilmek için geleneksel bayramlık saç arası kömbe ile pasta çeşitleri hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı'ndan bir hafta öncesinde hazırlanmaya başlayan ve bayram sabahı sofralarda yerini alan kömbelerin hamuru için un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, antepfıstığı, keten tohumu kullanılıyor. Hazırlanan malzemeler karıştırılarak uzun bir süre yoğruluyor. Hazırlanan hamurun tabanı yağlanarak, tepsilere döşeniyor. Dilim dilim kesilen hamurlar, saç arası yapımı için kadınların bir araya geldiği evlerin avlusunda bulunan taş ocaklarında pişiriliyor. Bayramın vazgeçilmezi olan ilçenin geleneksel lezzeti saç arası kömbe, damakta bıraktığı tadıyla misafirlerin de aradığı tatlar arasında yer alıyor.

Bayram kömbesi yapan Arabanlı kadınlardan 79 yaşındaki Güllü Şan Işık, "Ben, anamdan öğrendiğim saç arası kömbe geleneğini her Ramazan Bayramı'nda yaşatıyorum. Ben de bu güzel geleneğin kaybolmamadan kuşaktan kuşağa sürdürülmesi için çocuklarıma ve torunlarıma öğretiyorum. Her yıl Ramazan Bayramı'na bir hafta kala komşu, eş-dost ve akraba kadınlar olarak bir araya toplanarak iftardan sonra başladığımız saç arası kömbe yapımını sürdürüyoruz. Ninelerimiz, annelerimiz bu geleneği sürdürmüş, bu zamana kadar taşımış. Biz de bizden sonraki nesillere taşımak için çaba gösteriyoruz. Ramazan bayramlarında, bayramlaşmak için evimize gelen eş-dost, akraba ve yakınlarımıza çayla ikram ettiğimiz yöremizin geleneksel saç arası kömbesi misafirlerimiz tarafından, pastanelerde satılan kuru pastalardan daha farklı bir tadı ve kendine has lezzeti olduğu için çok beğeniliyor" dedi. - GAZİANTEP