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Kombiler için TSE Uyarısı

Kombiler için TSE Uyarısı

TSE, gaz yakan cihazların 'CE' ve 'TSE' belgelerine sahip olmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

31.01.2025 12:22
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kombi, ocak ve şofben gibi gaz yakan cihazların Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'ne uygun olmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Kış ayıyla birlikte düşen hava sıcaklıkları kombi, ocak ve şofben gibi gaz yakan cihazların kullanımını artırdı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), bu cihazların 'CE' ve 'TSE' belgelerine sahip olmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. TSE yetkilileri, standartlara uygun üretilmeyen cihazların gaz sızıntısı, boğulma, patlama, yangın ve çevreye zararlı CO ve NOx gazı salınımı gibi tehlikeler oluşturabileceğini belirtti. Bu risklerin önlenmesi için, gaz yakan cihazların Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'ne uygun olduğunu gösteren 'CE' ve 'TSE' işaretlerine sahip olması gerektiği ifade edildi.

"Belge, standartları karşılayan firmalara veriliyor"

Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde uygulanan 'Yeni Yaklaşım Direktifleri' doğrultusunda hazırlanan "Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği" ile ticari ve ev tipi pişirme cihazları, kombiler ve kazanlar gibi çok sık kullanılan ürünlerin; tasarım aşamasından üretim ve dağıtım süreçlerine kadar tüm aşamalar denetleniyor. Yetkililer, TSE Uygunluk Belgesi'nin, bir ürünün belirli Türk standartlarına uygun olduğunu kanıtlayan en önemli belgelerden biri olduğunun altını çizdi. Bu belge yalnızca, tüm standartları karşılayan firmalara veriliyor. TSE yetkilileri, gaz yakan cihazların yalnızca kullanıcıların değil, çevrenin güvenliği açısından da kritik olduğunu vurguladı. Vatandaşların, cihaz alırken mutlaka 'CE' ve 'TSE' işaretlerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

"Kritik testlerden geçiyor"

TSE, gaz yakan cihazların güvenliği için verim, sızdırmazlık, emisyon, yüzey sıcaklıkları ve denge gibi kritik testler uyguluyor. Bu testlerden başarıyla geçen cihazlar belge almaya hak kazanırken, standartlara uygun olmayan ürünlerin ise can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığı belirtiliyor.

"Denetimler bakanlık gözetiminde"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'nin uygulanmasını ve yönetmelik hükümlerinin yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca CE işareti Uygunluk Değerlendirme işlemleri için Onaylanmış Kuruluş atamaları ve söz konusu ürünlere ait piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri de Bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türk Standartları Enstitüsü, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

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