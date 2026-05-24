Komiser Ferit Arslan Hayatını Kaybetti

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki Komiser Ferit Arslan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ferit Arslan evinde kalp krizi geçirdi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, meslektaşları ve ailesi katıldı. Tören sonrasında Arslan'ın naaşı, dualarla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine uğurlandı. - MERSİN